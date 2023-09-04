eş durumu tayini

merhaba arkadaşlar ben kadrolu olarak çalışmaktayım. eş durumunda süre kısıtlamsı var mı. yani örneğin şimdi eş durumu yaptım eşimin 3ay sonra başka yere tayini çıktı yeniden eş durumu isteyebiliyor muyum. herhangi bir kısıtlama var mı

merhaba arkadaşlar ben kadrolu olarak çalışmaktayım. eş durumunda süre kısıtlamsı var mı. yani örneğin şimdi eş durumu yaptım eşimin 3ay sonra başka yere tayini çıktı yeniden eş durumu isteyebiliyor muyum. herhangi bir kısıtlama var mı