Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Eylül 2023 23:34
eş durumu tayini
merhaba arkadaşlar ben kadrolu olarak çalışmaktayım. eş durumunda süre kısıtlamsı var mı. yani örneğin şimdi eş durumu yaptım eşimin 3ay sonra başka yere tayini çıktı yeniden eş durumu isteyebiliyor muyum. herhangi bir kısıtlama var mı

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