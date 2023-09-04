Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Eylül 2023 23:37
Memurda Kök Maaş Yooktuurr

Yani tüm kalemlere eşit zam gelecektir. Teşekkürler.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
04 Eylül 2023 23:38

Seyyanen zam verilen miktarın emeklilikte etkisi olmaması için bu şekilde verilmiştir.


Aksak bey
Şube Müdürü
04 Eylül 2023 23:50

Hey yavrum hey

Biz öteki başlıkta Ocak ayında en az yüzde 49 zam alacağımızı anlatamıyoruz. Adam Yüzde 34 alacaz diyor. Onlara kök maaş olayını hiç anlatamazsin, o konuya girme hocam.

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