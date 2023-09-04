KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Eylül 2023 23:41
Lise matematik öğretmenliği

Acaba bu yıl kaç kişi alırlar 1518. Sıralamadayım geçen yıl ki kadar alırlarsa atanır mıyım acabaaaaa

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