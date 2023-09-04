Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Eylül 2023 23:42
Oryantasyon dönemi

Merhaba arkadaşlar eşim öğretmen ben memurum Çocuklarım bu yıl biri kreşe biri birinci sınıfa başladı kreşe başlayanın yanında ben durdum çok ağladı yarın için annesi dursun istedik müdür bey izin vermedi okula gelin demiş oysa bugün başkalarına izin vermiş.Anne babalarımız farklı ilde bulunduğumuz ilde hiç yakınımız yok . Bu duruma Ne yapılabilir nasıl bi yol izlenmeli müdür alenen mobing uyguluyor


atahoca
Genel Müdür
04 Eylül 2023 23:45

mobbing mi adaletsizlik mi?


Akaar
04 Eylül 2023 23:48

Geçen sene raporda hakeme yollamıştı bu sene rapor almaya çekindik ve şimdi bunları yaşıyoruz


atahoca
Genel Müdür
04 Eylül 2023 23:52

İshal kişiyi hakeme gönderseler ne olur? Yapın manasında demiyorum. Zorunluluk olmadıkça tevessül edilmemeli.

Madem zorluk çıkarıyor ve kasdi yapıyor. Kanuna uygun hakkınızı izin almadan kullansın.

Akaar, 20 dk. önce

Geçen sene raporda hakeme yollamıştı bu sene rapor almaya çekindik ve şimdi bunları yaşıyoruz

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