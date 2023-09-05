Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 00:04
Spor yöneticiliği eğitim tayini

Lisans hemşireyim spor yöneticiliği bölümüyle eğitim hakkı tayinini kullanabilir miyim

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