KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Eylül 2023 00:20
Türk silahlı kuvvetleri 2023 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini

Arkadaşlar İlan bugün geldi. Ben geçen sene 2022'de girmiştim. Bu sene ilada biraz azalma gördüm geçen sene 500 tane piyade alınmıştı bu sene 200 kontenjan ayrılmış. Geçen sene 70 puandı piyade ve taban puanı 70 ile kapatdı. Bu sene 60 ile ön başvuru açılmış. Sınav aşamaların hepsi Ankara Mamak'ta oluyor. Geçen sene son başvuru tarihinden Bir ay sonra fizik yeterlilik testine tabi tuttular. Bu da bu sene 17 Ekim'de yada sonrası başlar gibi bir sonuç çıkıyor. İlk önce fizik yeterlilik için gidiliyor. Burada ön kayıt sonrasından, kapalı salonda ilk önce mekik şınav ve en son koşu yapılıyor burada başarılı olan kişilere sevk kağıtları verilip memleketlerinde sağlık raporu almaları isteniyor. Sağlığı sorunsuz olanları, sonraki süreçte de sözlü mülakata çağırıyorlar.

Geçen sene yaşadığım deneyimleri paylaşmak istedim çünkü geçen sene bu şekilde bilgi veren kimse bulamadım ne yazık ki. Size tavsiyem koşunuzun şınavı mekiğinizi Bu bir ay içinde tamamen halledin

Aklınıza takılan başka sorular varsa sorabilirsiniz.

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