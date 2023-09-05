Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Eylül 2023 01:54
alkolizm
alkol bağımlısıyım. ihraç edilir miyim?

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiOcak tahmini zamSeyyanen ZamEğer Polis Olduysan Yaptığın İşi BilMukavemetlerde Savcı Arkamda Durmuyor YalanıEv sahibiyle problemFabrika işçisiGih ile ilgili çok önemli yardım

Sözlük

Gazete sayfalarındaki ilanlar 1 zorlayıcı düşünce 2 kontes 3 her iletisi bir beğeni alan yazar 1 Filenin sultanları 6 ulaşgkc 2 stockholm 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 akifer 1 kumarin 1

Son Haberler

Disiplin sürecinde 'lehe bir hüküm' varsa memura mutlaka uygulanmalıdırEv Arıyorsan Bu ilanlara Bakmalısın!Kasko Almak İçin 5 Neden!Hindistan'da 2 saatte 61 bin yıldırım düştü: 12 ölüKahramanmaraş'ta yeni açılan bulvara Bahçeli'nin adı verildi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi