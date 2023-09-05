Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 02:08
Doğum sonrası işlemler

Herkese merhabalar. Eşim Temmuz ayında doğum yaptı.İlk çocuğumda tüm işlemleri okul idaresi yapmıştı.Fakat bu defa işler karışık. Okuldaki memurun tayini çıkmış. Müdür yardımcısı seminer döneminde hallederiz demişti. Bugün kimliğini çıkarttığım çocuğun doğum raporunu dilekçeyle getir gibi birşeyler söyledi.İşin özü doğum yardımı ve aylık çocuk yardımı almak için ne yapılmalı. Tecrübeli bir hocamız yol gösterir ve aşama aşama idarenin ne yapması gerektiğini yazarsa çok makbule geçer. Şimdiden teşekkür ederim

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