Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 05:08
Norm Fazlası ile ilgili Karar

Arakadaşlar özür dilerim daha önce yazmıştım ama ilçe milli eğitim tüm hocalara 21 saat dağıtıp kalan hocaları norm fazlası olarak bize bildirin demiş. Ücretli öğretmenleri almayıp bu hocaları dağıtacaklarmış. Evi, çocuğu ayarladık derken 1 eylülde bunu bildirdi müdürümüz. Koskoca ilde bunu yapan bizim ilçe milli eğitim. Nasıl bir yol izleyebilirim ?

Şimdiden teşekkürler.

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