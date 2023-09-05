Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 09:30
ALT BÖLGE TAYİNİ

alt bölge tayini için 2 yıl çalışma zorunluluğu var mı? bir kaç defa mevzuat değişikliği olmuş, tam olarak çözemedim. bilgi verebilir misiniz?

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