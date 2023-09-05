Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


05 Eylül 2023 10:30
Kadrodan Atılma

Merhaba arkadaşlar. 33/a'lı araştırma görevlisiyim. Özel sebeplerden dolayı yüksek lisans tezimi bitiremeyeceğim. Üniversiteden atılır mıyım? Atılırsam geri dönmek için nasıl bir yol izlemem gerekir?


abd-ullah
Memur
05 Eylül 2023 10:46
atılmazsın. bizim arkadaş yüksek lisans vs yapmadan yıllardır duruyır rahat ol. 33 a çakılı kadro demek. 33 a ile ar gör olarak emekli bile olırsun
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