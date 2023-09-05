8077 TLye bilen biri açıklık getirsin

Kardeş sen şunu mu diyorsun.? Mesela temmuz öncesi 13.000 TL alan birisi temmuz ayında oransal zam ile maaşı 16.000 TL olsun. 8.077 TL Seyyanen zam ile 24.000 TL olsun. Ocak 2024 te enflasyonda farkı diyelimki %35 oldu. Ocak 2024 zammında oransal artış ile 16.000 TL olan maaşa hem %35 enflasyon farkı hemde %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ancak 8.077 TL seyyanen zamma ise sadece %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak %35 enflasyon farkı uygulanamayacak mı diyorsun?

Kardeş sen şunu mu diyorsun.? Mesela temmuz öncesi 13.000 TL alan birisi temmuz ayında oransal zam ile maaşı 16.000 TL olsun. 8.077 TL Seyyanen zam ile 24.000 TL olsun. Ocak 2024 te enflasyonda farkı diyelimki %35 oldu. Ocak 2024 zammında oransal artış ile 16.000 TL olan maaşa hem %35 enflasyon farkı hemde %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ancak 8.077 TL seyyanen zamma ise sadece %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak %35 enflasyon farkı uygulanamayacak mı diyorsun?

Hakancigersoken, 2 saat önce Seyyanen zam sadece toplu sözleşme zammı oranında artar enflasyon farkı uygulanmaz