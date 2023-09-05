Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2023 10:32
8077 TLye bilen biri açıklık getirsin

Bazı bilmeyen arkadaşlar yuzdelık oranda güncelleme olmayacağını soylemıs bılen varsa yazsın


Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:40
Seyyanen zam sadece toplu sözleşme zammı oranında artar enflasyon farkı uygulanmaz

gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:40
nerede yazıyor kral o madde :)
Hakancigersoken, 2 saat önce
Seyyanen zam sadece toplu sözleşme zammı oranında artar enflasyon farkı uygulanmaz

Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:41
Kanunda
gardiyan4255, 2 saat önce
nerede yazıyor kral o madde :)

gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:42
zaten enflasyon farkıyla alıyoruz zammı enflasyon zammı ayrı ana zam ayrı mı uygulaniyor
Hakancigersoken, 2 saat önce
Kanunda

Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:46
Evet
gardiyan4255, 2 saat önce
zaten enflasyon farkıyla alıyoruz zammı enflasyon zammı ayrı ana zam ayrı mı uygulaniyor

gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:47
yav ben de yazıyorum sana neyse gıt ötede oyna :))
Hakancigersoken, 2 saat önce
Evet

payitaht26
Daire Başkanı
05 Eylül 2023 10:47

Adamsın

Hakancigersoken, 2 saat önce
Evet

Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:47
Niye lan
gardiyan4255, 2 saat önce
yav ben de yazıyorum sana neyse gıt ötede oyna :))

gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:48
kardeşim sana yuzdelık zam verırken tüm bordroda kaleme etkı ediyor zammın tamamı etlılı oluyor ayrı ayrı zam vermiyorlar
payitaht26, 2 saat önce

Adamsın


gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:50
nıye mı la ankaralılar nazıktır ondan la der argo anlama dalga geçiyon da ondan la :))
Hakancigersoken, 2 saat önce
Niye lan

Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:53
Yok vallaha dalga geçmiyom ocakta herşeye hazırlıklı ol diye diyorum
gardiyan4255, 2 saat önce
nıye mı la ankaralılar nazıktır ondan la der argo anlama dalga geçiyon da ondan la :))

gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 10:54
hazırlıklıyız sorun yok :))
Hakancigersoken, 2 saat önce
Yok vallaha dalga geçmiyom ocakta herşeye hazırlıklı ol diye diyorum

hancer_06
Şube Müdürü
05 Eylül 2023 11:10
Kardeş sen şunu mu diyorsun.? Mesela temmuz öncesi 13.000 TL alan birisi temmuz ayında oransal zam ile maaşı 16.000 TL olsun. 8.077 TL Seyyanen zam ile 24.000 TL olsun. Ocak 2024 te enflasyonda farkı diyelimki %35 oldu. Ocak 2024 zammında oransal artış ile 16.000 TL olan maaşa hem %35 enflasyon farkı hemde %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ancak 8.077 TL seyyanen zamma ise sadece %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak %35 enflasyon farkı uygulanamayacak mı diyorsun?
Hakancigersoken, 2 saat önce
Seyyanen zam sadece toplu sözleşme zammı oranında artar enflasyon farkı uygulanmaz

Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 11:11
Ben birşey bilmiyom beni karıştırmayın
hancer_06, 1 saat önce
Kardeş sen şunu mu diyorsun.? Mesela temmuz öncesi 13.000 TL alan birisi temmuz ayında oransal zam ile maaşı 16.000 TL olsun. 8.077 TL Seyyanen zam ile 24.000 TL olsun. Ocak 2024 te enflasyonda farkı diyelimki %35 oldu. Ocak 2024 zammında oransal artış ile 16.000 TL olan maaşa hem %35 enflasyon farkı hemde %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Ancak 8.077 TL seyyanen zamma ise sadece %15 toplu sözleşme zammı uygulanacak %35 enflasyon farkı uygulanamayacak mı diyorsun?

kral122
Daire Başkanı
05 Eylül 2023 11:27

Kanunda maas katsayısına baglandı guncelleme gelince ona da gelecek dedi.Bakan uzmanlar acıkladı maas kar sayısı bağlandı dedi

Hakancigersoken, 2 saat önce
Kanunda

orhanzektir
Memur
05 Eylül 2023 11:28

Arkadaş açıklama geldi işte seyyanen diğer maaş gibi aynı artışı alacak buna enflasyon farkı dahil.


gardiyan4255
Şef
05 Eylül 2023 11:28
bende öyle diyorum anlamıyorlar
kral122, 1 saat önce

Kanunda maas katsayısına baglandı guncelleme gelince ona da gelecek dedi.Bakan uzmanlar acıkladı maas kar sayısı bağlandı dedi


Hakancigersoken
Aday Memur
05 Eylül 2023 11:29
Maaşta 3 ayrı katsayı var hangisine bağlandığı önemli oyun içinde oyun oynuyorlar
kral122, 1 saat önce

Kanunda maas katsayısına baglandı guncelleme gelince ona da gelecek dedi.Bakan uzmanlar acıkladı maas kar sayısı bağlandı dedi

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