Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 10:40
Kademe ilerlemesi hakkında

SÖZLEŞMELİDEN KADROYA GEÇEN 8 YILI DOLDURAN PERSONELLE

İLGİLİ 1 KADEME İÇİN AÇILAN DAVALARA İLİŞKİN FARKLI KARARLAR ÜZERİNE

DANIŞTAY ÜST KURULUNUN KARARI BİZİM LEHİMİZE VERİLMİŞTİR. BUNUNLA İLGİLİ

DANIŞTAYIN SİTESİNDE EMSAL KARAR YAYINLANMIŞTIR. KARARIN LİNKİNİ

PAYLAŞIYORUM. KOMİSYONA BAŞVURMAYAN ARKADAŞLAR DİLEKÇE İLE BAŞVURU

YAPABİLİRLER.

DANIŞTAY KARARI LİNKİNİ AŞAĞIDA PAYLAŞIYORUM.

https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2023-07-19-10-15-1314884.pdf


kamuz01
Aday Memur
05 Eylül 2023 10:48

uyarı cezam var 5 yıl sonra silinince bende başvurabilirmiyim acaba

Toplam 1 mesaj

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