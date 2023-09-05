Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 11:00
Bu kadar sorumluluğa çekilecek dert değil

Merhaba değerli arkadaşlar, kamuda mühendis olarak çalışmaktayım. gerek mesleğin fazlasıyla değerini kaybetmesi, haddinden fazla sorumluluk, siyasi baskı (karşılığında ne saygı, ne para görememe) vs sebeplerden dolayı mesleği bırakıp farklı alanlarda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. tavsiyeleriniz ne olabilir.?

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