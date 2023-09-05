Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 11:24
Atomu parçalamak nasıl gidiyor?

Biz proton ve nötronlara iniş yapabildik bugün. Cumaya kadar kuarkları ayırmayı düşünüyoruz.

Sizin seminerlerde nasıl durumunuz?


Tlghca
Memur
05 Eylül 2023 11:31

Biz karma atoma karşıyız. O yüzden seminerde madde atomlarının protonu ayrı nötronu ayrı elektronu apayrı bir şekilde birbirinden ayrı dönmeleri konusunda zümre kararı aldık. Ayrıca çekirdeklere önlük giydirilmesi yönünde tutanak da tuttuk :)


nealbide
Aday Memur
05 Eylül 2023 11:33

isteyen tabi zümresiyle istediği işi yapabilir ama bence en azından bu seminer dönemi öğretmen kurul toplantısı haricinde öğretmenlere ek ders vermek için böyle yapıyorlar


Velocıraptor
Genel Müdür
05 Eylül 2023 11:53
atom diye bir şey yoktur. hiçliğe varacak her kavram hiçten ibarettir.
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