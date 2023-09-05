Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 11:30
Tayin sonrası süreç

Tayin çıktıktan sonra süreç nasıl ilerliyor ayrılış yapıp belgeleri yeni yerin il sağlığına teslim ediyoruz onlar istediği hastaneye mi veriyor biz istediğimiz yeri belirtirsek bir etkisi olur mu bide öncesinde istediğimiz hastaneyle görüşmeli miyiz branşımıza ihtiyaç var mıdır diye bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim

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