Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 11:57
4A dan 4b ye geçiş olur mu

Merhabalar geçen yıl koruma ve güvenlik görevlisi unvanında Kasım ayında 4b olarak göreve başladım, son gelen yasa ile beraber Mayıs ayında kadroya geçtik. şuan 4A koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. GSB koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru yaptım, eğer kazanırsam 4a koruma ve güvenlik görevlisi unvanından direk istifa edip GSB 4b koruma ve güvenlik görevlisi olarak geçiş yapabilir miyim?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Eylül 2023 12:03

Normalde sorunuzun cevabı evet. Yani 4/a statüsünden 4/b statüsüne istifa yoluyla geçiş yapılabilir. Ancak sizin şöyle bir durumunuz var. Daha önce 4/b statüsünde göreve başladığınız ve kadroya geçmenizin üzerinden 1 yıl geçmediği için ayrınca geçmek istediğiniz yeni 4/b pozisyonu da aynı unvan olduğu için geçememe ihtimali olabilir mi bunu iyice araştırmanız gerekiyor bence. Çünkü normalde 4/b'den istifa edip yine aynı ya da benzer unvanda 4/b'li bir unvana geçmek istendiğinde istifa sonrası 1 yıl beklemelisiniz. Bu durum 4/b'li çalışırken yasa ile kadroya alınanlarda nasıl işliyor bunu sanırım net bilen yok şu an. O yüzden bir sorun yaşamamanız için bu durumu iyice araştırmanızı ve öğrenmenizi tavsiye ederim.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti tayini psikiyatri4B sözleşmeli iken merkeziden atanmak yıllık izin durumu4a olarak güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin güvenlik kartı elinden alınması ?1 Yıl Bekleme SüresiÜcretsiz İzindeyken AtanmaDestek personeliden ikm yeKadroludan sözleşmeliye geçişAynı unvanda 4A'dan 4B'ye geçiş hakkında 4A dan 4b ye geçiş olur mu

Sözlük

sözlüktekilerin en elit özelliği 8 ölçüyü kaçırmak 1 yazarların sözlükteki eski üyelikleri 1 pazar sabahı erken kalkmak 5 karstik 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2 şu an çalan şarkı 1 pervaneler neden ateşe atlar 1 Asya.00 2

Son Haberler

Marmara Denizi'nde oksijen azalıyor, sıcaklık artıyorYurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 3 kişi yakalandıFilmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyorBakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklamasıTürkiye'deki kullanıcıların yüzde 43'ü eşleri ve partnerleriyle fotoğraf paylaşmıyor

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi