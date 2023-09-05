4A dan 4b ye geçiş olur mu

Normalde sorunuzun cevabı evet. Yani 4/a statüsünden 4/b statüsüne istifa yoluyla geçiş yapılabilir. Ancak sizin şöyle bir durumunuz var. Daha önce 4/b statüsünde göreve başladığınız ve kadroya geçmenizin üzerinden 1 yıl geçmediği için ayrınca geçmek istediğiniz yeni 4/b pozisyonu da aynı unvan olduğu için geçememe ihtimali olabilir mi bunu iyice araştırmanız gerekiyor bence. Çünkü normalde 4/b'den istifa edip yine aynı ya da benzer unvanda 4/b'li bir unvana geçmek istendiğinde istifa sonrası 1 yıl beklemelisiniz. Bu durum 4/b'li çalışırken yasa ile kadroya alınanlarda nasıl işliyor bunu sanırım net bilen yok şu an. O yüzden bir sorun yaşamamanız için bu durumu iyice araştırmanızı ve öğrenmenizi tavsiye ederim.