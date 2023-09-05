KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 11:59
BUSKİ alımı

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü ( BUSKİ) de daha önce çalışan ve çalışma şartlarını bilen var mı acaba? Bursa Büyükşehir Belediyesi e bağlı bir kurum diye biliyorum.

10 adet personel alacak şuan ve Genel İdare Hizmeti sınıfı ve Unvan Memur yazıyor..

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuru2024 kpss için tavsiyekpss işle beraber?Bayburt GSB BüroGardiyanlık 2. alımda başvuru şartı kpss 60 olur muKpss B Grubu Merkezi AtamaElektrik Mühendisliği ve Kamu, KPSS 2024GSB Büro / Çanakkale tercih edenlerVakıflar genel müdürlüğü soru?

Sözlük

karstik 1 uydumuz ay 1 Filenin sultanları 6 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 3 nenni de Feridem nenni 1 zorlayıcı düşünce 2 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1 Orhan Pamuk 1 pervaneler neden ateşe atlar 1 pazar sabahı erken kalkmak 5

Son Haberler

Marmara Denizi'nde oksijen azalıyor, sıcaklık artıyorYurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 3 kişi yakalandıFilmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyorBakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklamasıTürkiye'deki kullanıcıların yüzde 43'ü eşleri ve partnerleriyle fotoğraf paylaşmıyor

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi