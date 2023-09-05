Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


05 Eylül 2023 11:59
Beyler yardım
Arkadaşlar hisse almak için zmobilden borsa işlemlerinden borsa hesabına para yatıra girdim 1000 TL yatırdım tarkm için fakat hesaba para düşmedi yanlış işlem yaptığımida zannetmiyorum

Çok Yazılan Konular

Halka arz cok onemlii.lutfen yardimmBorsa İstanbul'da 4 hisse tedbir kapsamına alındı.ALFAS'ın bölünme sonrası ne olacakAlfa Solar Enerji (ALFAS) Teknik Analizi!

Sözlük

karstik 1 Orhan Pamuk 1 Bugün olanlar 4 akifer 1 yalan rüzgarı 1 madam butterfly 1 daha aşağı bir etiğe sahipler 1 Buraya nasıl düştünüz 3 pazar sabahı erken kalkmak 5 her iletisi bir beğeni alan yazar 1

Son Haberler

İBB'nin 'Ortadan Başlamak' sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldıMarmara Denizi'nde oksijen azalıyor, sıcaklık artıyorYurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan biri FETÖ mensubu 3 kişi yakalandıFilmlere konu olan Alcatraz Hapishanesi'nin bulunduğu ada her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyorBakan Tekin'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi