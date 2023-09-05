Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 12:01
Tarım (açıköğretim) teknik hizmetler

Arkadaşlar merhaba adalet bakanlığında makine teknisyeni olarak görev yapıyorum. Tarım önlisans bitirdim tekniker haklarından faydalanmak için başvurdum sadece derece kademe yükseldi maaş ta fark olmadı acaba aynı durumda olup maaş farkından faydalanan var mı ? Emsal karara falan denk gelen varsa yardımcı olursanız sevinirim .

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