Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Eylül 2023 13:11
Sağlık Komisyonu

Sağlık Kurulu Raporum Daireye komisyon için gitti. 6 ay oldu daha cevap gelmedi. Telefonlarıda açmıyorlar. Bu süreç hakkında bilgisi olan varmı

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