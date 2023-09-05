Üniversitede sözleşmeli personel olarak çalışmak

Selamlar herkese. Şu anda okuduğum üniversite sağlık araştırma ve uygulama hastanesi bölümüne KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuracağım bölüm destek personeli (bahçe bakım ve temizlik) ve benim KPSS puanım 86 bu puan ile atanma şansım var mı? Bu bölümde daha önce çalışmış ya da halen çalışan arkadaşlarım varsa olumlu ve olumsuz yanlarını (maaş, çalışma saatleri vs.) anlatabilirler mi acaba? Üniversitede sözleşmeli personel olmak ile herhangi bir devlet kurumunda personel olmak açısından ne gibi farklılıklar var? Ayrıca aralık ayında olacak olan merkezi atamaya da başvurmayı düşünüyorum eğer üniversiteye atanırsam aralık ayında olacak olan merkezi atamaya başvurmam benim için bir sıkıntı çıkarır mı acaba? Cevap verebilirseniz çok memnun olurum iyi günler dilerim :]