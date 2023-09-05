Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Eylül 2023 14:00
becayiş hakkında

Gebze Teknik Üniversitesi GiH Kadrolu Koruma ve Güvenlik memuruyum.

Gebze/Kocaeli verilir

Diyarbakır ve çevre iller alınır

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