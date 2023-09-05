Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


05 Eylül 2023 14:03
Eminevim ücretinden daha düşüğe üyelik devretme
250 bin TL ye 27 bin organizaon ücreti ile konut çekilişine girmiştim şansım yaver gitmediği için çıkmadı içinde 21.875 TL de kendi yatirdigim var . toplam 45 bine bırakacağım düşünen varsa benimle iletişime geçebilir ödemeleri 2-3 taksitede bolebiliriz

Çok Yazılan Konular

Halka arz cok onemlii.lutfen yardimmBorsa İstanbul'da 4 hisse tedbir kapsamına alındı.ALFAS'ın bölünme sonrası ne olacakAlfa Solar Enerji (ALFAS) Teknik Analizi!

Sözlük

ulaşgkc 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 keçi gibi inat 1 akifer 1 Hermon dağı 2 kazık yemek 3 Bugün olanlar 4 ölçüyü kaçırmak 1 saçma sapan fikirler başlığı 2 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2

Son Haberler

CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduCHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduAksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kameradaKırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıBabalık izni ne zaman kullanılır?

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi