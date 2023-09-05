Eminevim ücretinden daha düşüğe üyelik devretme

250 bin TL ye 27 bin organizaon ücreti ile konut çekilişine girmiştim şansım yaver gitmediği için çıkmadı içinde 21.875 TL de kendi yatirdigim var . toplam 45 bine bırakacağım düşünen varsa benimle iletişime geçebilir ödemeleri 2-3 taksitede bolebiliriz

250 bin TL ye 27 bin organizaon ücreti ile konut çekilişine girmiştim şansım yaver gitmediği için çıkmadı içinde 21.875 TL de kendi yatirdigim var . toplam 45 bine bırakacağım düşünen varsa benimle iletişime geçebilir ödemeleri 2-3 taksitede bolebiliriz