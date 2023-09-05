Gündem \ Cep Telefonu ve Teknolojik Ürünler
Editörler : Lanet


05 Eylül 2023 14:11
çözüm odaklı çalışan bir hosting firması arıyorum

Destek ekibi çoğu firma gibi sadece göstermelik değil gerçekten çözüm odaklı çalışan bir hosting firması arıyorum. varsa önerileriniz beklerim


webmemur
Aday Memur
05 Eylül 2023 14:46

Okadar haklkısınki şu söyledğinde hakikaten çoğu firma gibi sadece göstermelik destek sağlıyor adam akıllı ilgilendikleri yok bir sorun olduğunda, ama şuan çalıştıgım güzel hostıng in de hakkını yemeyecegım destek ekibi her zaman yardımcı oluyor ve herhangi bir sorunla karşılaştığımda hızla cevap alıyorum ve sorunun çözümü için uğaşıyorlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2. el beyaz eşya mı yoksa sıfır mı? çözüm odaklı çalışan bir hosting firması arıyorum

Sözlük

ulaşgkc 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 keçi gibi inat 1 akifer 1 Hermon dağı 2 kazık yemek 3 Bugün olanlar 4 ölçüyü kaçırmak 1 saçma sapan fikirler başlığı 2 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2

Son Haberler

CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduCHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduAksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kameradaKırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıBabalık izni ne zaman kullanılır?

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi