Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Eylül 2023 14:37
KADROYA GEÇEN HİZMETLİ

Arkadaşlar aranızda sözleşmeliden kadroya geçip hizmetli kadrosu alan arkadaşlar ne iş yapıyor ? Hala temizlik mi yapıyosunuz yoksa kadroya geçince sizleri başka işleremi aldılar, çünkü ben sözleşmeli temizlik görevlisiydim kadroya geçtik hizmetli oldum ve hala temizlik işi yapıyorız hiçbirşey değişmedi ???

Çok Yazılan Konular

Teknik hizmet özel hizmet tazminatıArkadaşlar bilen arkadaşlar bilgilnedirse çok iyi olurTeknik öğretmenlik mi? Teknisyelik. Mi?Yolluk hariciYhs kaldırılıyorEkonomist İşletme Yüksek Lisansıİklimlendirme ve soğutma teknikeriMühendislik tamamlama yapan varsa yarımcı olabilir mi?

Sözlük

ulaşgkc 4 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 keçi gibi inat 1 akifer 1 Hermon dağı 2 kazık yemek 3 Bugün olanlar 4 ölçüyü kaçırmak 1 saçma sapan fikirler başlığı 2 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2

Son Haberler

CHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduCHP'nin 100'üncü kuruluş yılı kutlama programı belli olduAksaray'daki selde mahsur kalanların kurtarılması kameradaKırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandıBabalık izni ne zaman kullanılır?

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi