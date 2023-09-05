Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 15:12
Sigortamı yaptırmamız şart

Sigorta geri planda bıraktığımız hafife aldığımız bir konu ama önlem almamız şart asrın felaketi depreminde türkiye sigortadan sigortamı yaptırdım çok uzun araştırmalar sonucunda karar kıldım bu konuda işin ehli bir sigorta şirketi olsun istedim türkiye sigorta hakkında çok fazla memnuniyet okudum 3 yıla aşkın 15 miyon müşteriye hizmet veriyor güvenerek doğru bir karar aldım işimi şansa bırakamam alanında en iyisi olanı tercih etmiş olmam çok iyi oldu.

[https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/finans/turkiye-sigorta-hedeflerine-emin-adimlarla-ilerliyor/682242 sigortadan]

Çok Yazılan Konular

Naklen Geçişte Görevde Yükselme Sınavı Bekleme Süresi?Resmi gazetede idari personele yer değişikliğiŞube müdürüm mobbing uyguluyorBelediye de çalışmak hkÜniversitede sözleşmeli personel olarak çalışmakÜniversite sekreteri Tayin hakkını kazanmak için dernek kuruldu !Üniversite Destek PersoneliÜniversite Büro Memuru, İlk Gün Kılık Kıyafet - Nasıl Gitmeliyim?Kadrolu Memur İken Yüksek Lisans Dahilinde Erasmus Programına Gitmek

Sözlük

ölmeden önce yapılacak son şey 4 kazık yemek 3 sözlükte hafta sonu durgunluğu 1 imkansız 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 3 daha aşağı bir etiğe sahipler 1 keçi gibi inat 1 mantı 1 Halka Arz 3 yalan rüzgarı 3

Son Haberler

Yetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıYetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıAyasofya-i Kebir Camii'nin internet sayfası erişime açıldıKırklareli'ni sağanak sonrası sel vurdu: 5 kişi kayıpYerin yüzlerce metre altındaki maden işçilerinden açlık grevi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi