Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


05 Eylül 2023 15:18
İl dışı tayin sonrası il içi

il dışı tayinimi geçen sene aldırdım izmire geldim burda il içi tayin hakkım ne zaman doğuyor ?

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