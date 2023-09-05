Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 15:41
İller arası iptal sonrası alt bölge tayini

Arkadaşlar 16 şubat 2023 de iller arası tayinimi dilekçe vererek iptal ettim şimdi alt bölge tayini yapmak istiyorum iptal tarihinden itibaren 1 sene beklemem gerekir mi yoksa dilekçe versem değerlendirmeye alınır mı bilgisi olanlar lütfen cevap versin herkes ayrı birşey söylüyor

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