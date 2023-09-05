İller arası iptal sonrası alt bölge tayini

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : ayşegül bgm
Çok Yazılan Konular
Tayinden vazgeçme!Kadrolu olarak çalışırken 4-Bli olarak atanmaResmi tatil yıllık izinSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Tayin sorunuEş durumu kaç güne açıklanıyorSağlık Çalışanları +10p Ek Ödeme Hk.Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı muammasıAtama beklerken çalışabilir miyizÜniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?
Sözlük
Son Haberler
Yetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıYetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıAyasofya-i Kebir Camii'nin internet sayfası erişime açıldıKırklareli'ni sağanak sonrası sel vurdu: 5 kişi kayıpYerin yüzlerce metre altındaki maden işçilerinden açlık grevi
Editörün Seçimi
Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi