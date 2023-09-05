Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 15:47
Eğitim durumu sonrası tayin olunan ilde kalma

Eğitim durumu tayini yapmayı düşünüyorum gitmek istediğim il 4D grubunda gittikten 1 sene sonra hala 4D grubunda ise gideceğim il, okul kaydımı sildirip kalmak istiyorum diye dilekçe yazarsam orada kalır mıyım?

Çok Yazılan Konular

Tayinden vazgeçme!Kadrolu olarak çalışırken 4-Bli olarak atanmaResmi tatil yıllık izinSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Tayin sorunuEş durumu kaç güne açıklanıyorSağlık Çalışanları +10p Ek Ödeme Hk.Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı muammasıAtama beklerken çalışabilir miyizÜniversitemi 4 yıllığa uzatınca 2 yıllık diplomam gider mi?

Sözlük

Hermon dağı 2 epifiz bezi 1 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 4 pervaneler neden ateşe atlar 2 mircea lucescu 2 güne bir söz bırak 6 ulaşgkc 4 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2 Filenin sultanları 6 Nevin12 6

Son Haberler

Yetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıYetişkinler oyaladı, küçük çocuk içinde 60 bin TL'lik yüzük olan tablayı çaldıAyasofya-i Kebir Camii'nin internet sayfası erişime açıldıKırklareli'ni sağanak sonrası sel vurdu: 5 kişi kayıpYerin yüzlerce metre altındaki maden işçilerinden açlık grevi

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi