Seçmeli dersler

hocam çıkacak gibi görünüyor özellikle fenciler 14 saate düşmüş diye duydum tüm ortaokullarda aynı sıkıntı , ben norm fazlası değilim ama çünkü bir öğretmen eksilmiş tayin istemiş

hocam çıkacak gibi görünüyor özellikle fenciler 14 saate düşmüş diye duydum tüm ortaokullarda aynı sıkıntı , ben norm fazlası değilim ama çünkü bir öğretmen eksilmiş tayin istemiş