Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 15:48
Seçmeli dersler

Arkadaşlar ortaokulda seçmeli dersleri nasıl seçtiniz ,özellikle mat fen ing ders saatleri düştümü nasıl bir yol izlediniz


xyzaxyz
Aday Memur
05 Eylül 2023 15:54
ders saatim düştü hocam . sadece 5 lere seçmeli seçebildik zümre olarak .

forum307
Şef
05 Eylül 2023 16:48

Norm fazlası öğretmen çıktımı


xyzaxyz
Aday Memur
05 Eylül 2023 16:50
hocam çıkacak gibi görünüyor özellikle fenciler 14 saate düşmüş diye duydum tüm ortaokullarda aynı sıkıntı , ben norm fazlası değilim ama çünkü bir öğretmen eksilmiş tayin istemiş
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