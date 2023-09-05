Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 15:49
Gsb destek personeli izmir

Merhaba, GSB Destek personeli İZMİR erkek 85 kişi alımı taban puanı kaç olur tahmini olan varmı.

76 puanla başvuruda bulundum


darkkinght
Aday Memur
05 Eylül 2023 16:12

yüksek puanlılar başvuruyo sürekli gitmeseler bile 80 aşağısı zor

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