Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


05 Eylül 2023 15:57
Ek mal beyan bildirimi

Birden çok bankada kredim vardı bunları birleştirmek için kredi çektim. Diğer kredileri ödedim bir kredim kaldı bunu bildirmeli miyim? Ne yapmalıyım

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