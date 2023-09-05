Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 16:20
Askerlik sonrası göreve dönüş için azami süre?

Merhaba

Terhisten sonra 15 gün mü yoksa 30 gün içinde mi dönüş işlemlerini yapmalıyım?

İlçe milli eğitim telefonlara cevap vermiyor

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