KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 16:43
Gsb büro personeli 71 puan

Merhaba kpss puanım 71. Yalova gsb için 26 kişi alıyor sizce kazanabilir miyim?

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