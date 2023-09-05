Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 16:49
Sivil savunma kulübü

Sivil savunma kulübüne danışman öğretmen olarak biyoloji öğretmenlerimi seçilir yönetmenlikte öyle bir madde varmi

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