Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 16:52
gorevlendirme istegi
merhaba, ilcedeki okulda 16 ders saatim var, evim merkezde. merkezdeki okullar icin gorevlendirme isteyebilir miyim? deprem bolgesindeyim.

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Aday Memur
05 Eylül 2023 16:52
ilcede konteynir da kaliyorum

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Eylül 2023 18:10

İlçe de derslere kim girecek ?


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Aday Memur
05 Eylül 2023 18:26
girmek isteyen vardir, ilcede oturan cok ogretmen var
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