Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 17:08
Derece Kademe

Merhaba arkadaşlar 2010 memurluğu başladım 10-2 olarak lise mezunu şuan derece kademem 5-3 yeni ön lisan diploması verdim benim gibi olup daha önce derece kademe alan tecrübeli arkadaşlar ben kaç derece alırım yada kaçıncı derece kademeye düşerim

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