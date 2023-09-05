Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2023 17:10
Eylül enflasyonu

tahminleri alalım.küsüratina kadar bilene çeyrek altın var


mmr-26
Aday Memur
05 Eylül 2023 17:58

4,59


kapadok
Müsteşar Yardımcısı
05 Eylül 2023 18:07

Hükümet politika değiştirdi. 2024 Haziran'a kadar enflasyon tırmanacak. Hatta beklentilerin bile üstünde açıklıyorlar.

Benim tahminim eylül enflasyonu 5'in altında çıkmayacaktır.

Küsüratlı bile çeyrek altın varsa 5.22 diyorum.


bonora2626
Aday Memur
05 Eylül 2023 18:19
5,71

payitaht26
Daire Başkanı
05 Eylül 2023 18:20

6.08 burada dursun


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
05 Eylül 2023 18:20

6.82

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