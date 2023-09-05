Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Eylül 2023 17:19
Milli İstihbarat Teşkilatının Sağlık Personeli Alımı

Sağlık personeli ve doktorlara da başvuru açılmış.

https://www.mit.gov.tr/mks/saglik-gorevlisi.html


Bonkörbilo
Aday Memur
05 Eylül 2023 17:39

`Ankara ve İstanbul?da kurulu Sağlık Hizmetleri Merkezlerimizde birlikte çalıştığımız personelimizdir.` bu açıklamaya göre başvuranlar sadece Ankara ve İstanbulda çalışacak doğru mu anlıyorum acaba?


FlamingoOo
Aday Memur
05 Eylül 2023 18:29

Pandemiden sonra doktor ve sağlık personelleri çok değerlendi. MİT size özel ilan açıyor vay be...

Toplam 2 mesaj

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