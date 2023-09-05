Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2023 18:16
Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İstatistik Kurumu?nun (TÜİK) dün yüzde 58,94 olarak açıkladığı yıllık enflasyona ilişkin açıklamada bulundu.

12 aylık enflasyonun yüzde 58 değil, yüzde 128 olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır? dedi.

?Dün paylaşılan verilerden

anlaşılıyor ki TÜİK, hesaplama anlayışını değiştirdi. Bir başka deyişle,

verilerin üstündeki makyajı azalttı, gerçeklere yaklaştı.

TÜİK bu ?hesaplama? değişikliğiyle, daha önce milletin

aldatıldığını; enflasyona göre maaşına zam alan milyonlarca vatandaşın

kul hakkının yendiğini; talimat veren sarayın ve o talimatı yerine

getirenlerin suç işlediğini kabul etmiş oldu.

Artık gerçekler konuşuluyorsa, 12 aylık enflasyon %58 değil,

%128?dir. Emekliden, işçi ve memurdan özür dilenerek, gerçek oranlara

göre, derhal telafi zammı yapılmalıdır.?


Yasin.Ozen
Genel Müdür
05 Eylül 2023 18:18

KK dan tek ricam sussun. :)


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
05 Eylül 2023 18:22

Siyaset olarak desteklemesem de adam doğru konuşmuş.

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