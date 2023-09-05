Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 19:17
Becayiş ilanı İzmir şehir hastanesi verilir Adana Kozan Osmaniye Kadirli Andırın

Sağlık bakanlığı ünvanım 4 bli tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik İzmir şehir hastanesi verilir Osmaniye Kadirli Adana Kozan Andırın alınır.

Çok Yazılan Konular

Sağlık mazereti tayini psikiyatri4B sözleşmeli iken merkeziden atanmak yıllık izin durumu4A dan 4b ye geçiş olur mu4 b den 4 b ye geçiş4a olarak güvenlik görevlisi olarak çalışan personelin güvenlik kartı elinden alınması ?1 Yıl Bekleme SüresiÜcretsiz İzindeyken AtanmaOrman muhafazadan polisliğe geçiş ?Destek personeliden ikm yeKadroludan sözleşmeliye geçiş

Sözlük

duyulan en ilginç isim 5 zorlayıcı düşünce 2 ayyuk 1 Gazete sayfalarındaki ilanlar 2 her iletisi bir beğeni alan yazar 1 Moğolistan 1 paylasmak bazen aci verir 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 2 kazık yemek 3 pervaneler neden ateşe atlar 2

Son Haberler

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli yağış bu akşam geliyor20 yaşındaki üniversite öğrenicisi kız evde ölü bulunduGalatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladıGençlere ücretsiz internet ve vergisiz telefonda tarih belli olduDepremden kurtuldu, balkondan düşerek hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi