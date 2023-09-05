Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 19:29
Üniversite sözleşme

Herkese merhaba,

Üniversiteye 4b olarak yeni atandım (3. Gün) teknisyen olarak çalışıyorum. söz konusu bir makineyi bilmediğim için şef yukarı bildirmiş öğrenmezsen sozleşmen yenilenmez dedi. (Deneyim şartı başvuru kılavuzunda yoktu) bir tebrik beklerken böyle garip biseyle karşılaştım böyle birsey sizce olabilir mi ? Yapmaya hakları olmadığını avukat arkadaşlar eğer olursa idare mahkemeye dava açarsın dedi. Önerilerinizi bekliyorum.


E.Kayı Han
Editor
05 Eylül 2023 19:36

Gözünü korkutmaya çalışmışlar.


Blacksea.35
Aday Memur
05 Eylül 2023 19:40

Teşekkürler

E.Kayı Han, 1 saat önce

Gözünü korkutmaya çalışmışlar.

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