Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Eylül 2023 19:43
Lojmanlar

en elit memur kesimi olan hakim savcılar için bir çok adliye lojmanı varken neden 22bin lira alan düz memurlar maaşlarının yarısını kiraya verip asgari ücretten zor bir durumda yaşamak zorunda kalıyor. lojman varsa herkese olsun yoksa kimseye olmasın.

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