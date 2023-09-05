Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


05 Eylül 2023 19:47
Zabıtalık ?

Sa arkadaşlar şuan ikm olarak çalışıyorum kadrolu olarak zabıtalıga geçme ihtimalim var.Sizlere sormak istediğim ?+ ,-? yönleri neler siz hangisini seçersiniz ?

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