Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 20:24
Harcırah alabilir miyim?

il dışı ile başka ile gittim. ama gittiğim yer evime çok yakın. yani farklı il ama çok yakın. git gel yapıyorum evimi taşımadım. yol parası alamazsın dedi ilçe mem. nedir bunun doğrusu.

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