Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 20:40
16 saat ve 4. gün?

Merhabalar herkese. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun öncelikle. İlkokuldayım. Branşçıyım. 16 ders saatim ve eşimle dönüşümlü baltığımız bir bebeğimiz olmasına rağmen idarecim programımı ille de 4 güne yaymak istiyor. Benzer durumda olan ya da nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilen tecrübeli arkadaşlarım bana fikir verirlerse sevinirim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
05 Eylül 2023 20:49

Okulda 16 saat olan herkese 4 gün yapıyorsa yapacak çok birsey yok


atahoca
Genel Müdür
05 Eylül 2023 20:52

Eğer herkese aynı uygulama yapılıyorsa yapacağınız bir şey yok. En fazla dört günden bir gün için öğlenden önce ve sonra gibi her ikiniz de ayarlama isteyebilirsiniz. Eşinizin ders saati fazlaysa 21 saat üstünde istemesin süt izni için uygun saat yazsın.


pkavfa
Memur
05 Eylül 2023 20:52

İki branşçı var sadece. 4 gün gelmek benim için sorun olacak sadece.

SorunCevaplayıN, 2 saat önce

Okulda 16 saat olan herkese 4 gün yapıyorsa yapacak çok birsey yok


greengreensea
Memur
05 Eylül 2023 21:21

4 güne yayılmamış hocam dersleriniz 4 güne toplanmış. 5.gün verilmemiş. şanslısınız. haftada 4 günden az ders almayı normalleştiren biri olduğunuza göre süt izni hakkınız olsa buraya belirtmeden geçmezdiniz zaten. bebek biraz büyümüş sizin gözünüze küçük görünüyor olabilir belki. Ya da gerçekten süt izni zamanları ise kanunlar size ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise günde 1,5 saat süt izni hakkı tanıyor. Hiç bir kanunda az dersi varsa öğretmenin derslerini 4 günden az yapabilirsiniz yazmıyor. Hakkından fazlasını isteyip de yöneticilerin suçlanması çok can sıkıcı.


pkavfa
Memur
05 Eylül 2023 21:38

İlkokuldayım. O sebeple 16 saat 4 güne yayılmak isteniyor 3 güne çok rahat, kimseyi üzüp, yıpratmadan toplanabilirken diye düşünüyorum. İlkokuldayım.

greengreensea, 1 saat önce

4 güne yayılmamış hocam dersleriniz 4 güne toplanmış. 5.gün verilmemiş. şanslısınız. haftada 4 günden az ders almayı normalleştiren biri olduğunuza göre süt izni hakkınız olsa buraya belirtmeden geçmezdiniz zaten. bebek biraz büyümüş sizin gözünüze küçük görünüyor olabilir belki. Ya da gerçekten süt izni zamanları ise kanunlar size ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay ise günde 1,5 saat süt izni hakkı tanıyor. Hiç bir kanunda az dersi varsa öğretmenin derslerini 4 günden az yapabilirsiniz yazmıyor. Hakkından fazlasını isteyip de yöneticilerin suçlanması çok can sıkıcı.


greengreensea
Memur
05 Eylül 2023 21:57

biraz önce açıkladım zaten hocam aynı şeyi tekrar dile getirmişsiniz. İşiniz zor. Allah hem size hem de yöneticinize kolaylıklar versin.

pkavfa, 53 dk. önce

İlkokuldayım. O sebeple 16 saat 4 güne yayılmak isteniyor 3 güne çok rahat, kimseyi üzüp, yıpratmadan toplanabilirken diye düşünüyorum. İlkokuldayım.

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