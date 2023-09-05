Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


05 Eylül 2023 20:48
Hizmet birleştirme ???

Arkadaşlar merhaba atanmadan önce 1 sene ücretli öğretmenlik yapmıştım.Ücretli öğretmenlik yaparken yarım yatan sigortanın üzerine ben ayriyeten prim yatırıyordum sigortam tam olsun diye.Şimdi kadroluyum adaylığım da bitti hizmet birleştirme yapmak istiyorum.Nasıl yapılıyor bana kısaca bilgi verir misiniz.Ve hizmet birleştirme neye etki eder? kademeye ,hizmet puanına etki eder mi? Emeklilik gün sayımı mı ilerletir?


selcukturkce
Genel Müdür
05 Eylül 2023 21:11

Hocam ücretli çalıştığın okuldan çalıştığın tarihleri belirten bir belge alacaksın, eksik günleri kendin yatırdıysan sgk hizmet dökümünü ekleyip dilekçeyle okul müdürüne vereceksin.

Ücretli öğretmenlik hizmet puanına ve emekliliğe sayılır, kademe ilerlemesinde etkisizdir.


crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
05 Eylül 2023 21:23
Her ilin kendi işleyişi var..İlçe mem Özlüğe uğrayıp öğren..Kimi ilçeye bir dilekçe veriyorsun Sgk ile tüm yazışmaları kendi yapıyor kimi ilçede tüm belgeleri tek tek sen topluyorsun..İlçe memden öğrenmen en sağlıklısı

Fencibiri
Aday Memur
05 Eylül 2023 21:52

Peki şuan 4 yılım doldu mebde mebbisde 3yıl 12 ay yazıyor. eğer hizmet birleştirme yaparsam 5 yıla yükselir mi? Uzman öğretmenlik şartının 5 yıla düşürüleceği söyleniyor bu yüzden merak ediyorum

selcukturkce, 1 saat önce

Hocam ücretli çalıştığın okuldan çalıştığın tarihleri belirten bir belge alacaksın, eksik günleri kendin yatırdıysan sgk hizmet dökümünü ekleyip dilekçeyle okul müdürüne vereceksin.

Ücretli öğretmenlik hizmet puanına ve emekliliğe sayılır, kademe ilerlemesinde etkisizdir.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Norm Fazlası"Birçoğu memur olmak için öğretmen oluyor" Bilal ErdoğanÖğretmenlikten memurluğa geçişBoş normların neden atamalarda gösterilmediği açığa çıktı.4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak. Ek ders sorusuAtölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?MEB Görevde Yükselme Sınav Sonuçlarıİzmir yazdım pişmanımmeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksek

Sözlük

ölçüyü kaçırmak 1 melek 3 mineraloji 1 ulaşgkc 4 mircea lucescu 2 Keşfedilmemiş şarkılar 1 epifiz bezi 1 Asya.00 3 salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi 1 akifer 1

Son Haberler

Başkentte bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacakİstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 42.593 TL olduTogg Fabrikası'nda bir ilk: CHP'li vekillerden Togg'a övgüİstanbul'da sağanak: Sokak ve caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldüBolu'da akıl almaz olay: Bacağından bıçaklayıp dereye attı

Editörün Seçimi

Sendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :DDoğru düzgün tekliflerle gelinmesini istiyoruzMalum-senciler mutludur umarım.Hakem heyeti teklifi aynen kabul etti 1 puan bile artirmadi