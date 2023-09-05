Hizmet birleştirme ???

Her ilin kendi işleyişi var..İlçe mem Özlüğe uğrayıp öğren..Kimi ilçeye bir dilekçe veriyorsun Sgk ile tüm yazışmaları kendi yapıyor kimi ilçede tüm belgeleri tek tek sen topluyorsun..İlçe memden öğrenmen en sağlıklısı

Her ilin kendi işleyişi var..İlçe mem Özlüğe uğrayıp öğren..Kimi ilçeye bir dilekçe veriyorsun Sgk ile tüm yazışmaları kendi yapıyor kimi ilçede tüm belgeleri tek tek sen topluyorsun..İlçe memden öğrenmen en sağlıklısı