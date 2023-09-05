Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Eylül 2023 21:08
cte eş durumu tayini hakkında önemli bir soru.

Merhaba değerli çalışma arkadaşlarım. Şahsım adına önemli bir durumda bilgisi ve yetkinliği olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim. Eş durumu tayininde şöyle bir ibare var " Görev yapılan yere atanmadan/yerleştirilmeden önce var olan bir mazerete dayalı olarak naklen atanma/yerleştirilme talebinde bulunulamayacaktır. " Diyelim ben görevde yükselme sınavıyla Haziran'da atandım. Ve eşim Ankara'da özel sektörde düzenli sigortası yatırarak çalışıyordu bu süreçte. Ben ise Bolu'ya atandım. Eşim ise ben atandıktan 7 ay sonra Kırıkkale'de aynı firmaya girdi. İl değiştirdi ve sigorta girişi de 7 ay sonrası işe giriş diye oldu. Şimdi bu durumda eşimin farklı bir ilde işine devam ediyor oluşu sonraki mazeret olarak nitelendirilir mi? Ben nitelendirilir olarak düşünüyorum ama bu konuda tecrübeli ve yetkin bir arkadaşımız varsa aydınlatırsa çok memnun olurum.


Mukan KaAYan
Aday Memur
05 Eylül 2023 21:52
Son 2 yılda 360 gün pirim şartını sağladınız zaman tekrar mazaret oluşur gibi bir anlam çıkardım. Tabi kesin bilgi için yer değiştirme vüroya danışmak lazım

guardian54
Aday Memur
05 Eylül 2023 22:25

Sonraki mazeret tayini ne zaman hocam

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