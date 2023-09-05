Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


05 Eylül 2023 21:09
Kredi Hakkında
500 Bin TL ihtiyaç Kredisi çekeceğim, 3.72 faiz 36 ay vadeyle geri ödemesi 1.100.000 TL. Sizce mantıklı mıdır bu enflasyonda? Ya da kredi faizleri düşer mi?

Arizonalı
Aday Memur
05 Eylül 2023 21:51
çok aşırı ihtiyacın yoksa bu oranlardan kredi çekilmez, 3 yılda anaparanın yüzde yüzyirmisi çok büyük bir oran

kim min jae
Aday Memur
05 Eylül 2023 21:59
500 e nasıl 36 ay çekceksn

xLmx
Memur
05 Eylül 2023 22:12
nasıl cekecen bizde çekelim
Toplam 3 mesaj

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